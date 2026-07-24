NASDAQ Composite Index-Papier Astronics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Astronics-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Astronics-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden Astronics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Astronics-Aktie an diesem Tag 20,99 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 476,417 Astronics-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 33 825,63 USD, da sich der Wert eines Astronics-Anteils am 23.07.2026 auf 71,00 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 238,26 Prozent vermehrt.

Der Astronics-Wert an der Börse wurde auf 3,04 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at