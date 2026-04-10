Astronics Aktie

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WKN: 867880 / ISIN: US0464331083

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Rentable Astronics-Anlage? 10.04.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Papier Astronics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Astronics-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Astronics-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Astronics-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 18,36 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in Astronics-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 544,662 Astronics-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 40 190,63 USD, da sich der Wert einer Astronics-Aktie am 09.04.2026 auf 73,79 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 301,91 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Astronics bezifferte sich zuletzt auf 2,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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