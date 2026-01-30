NASDAQ Composite Index-Papier Astronics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Astronics-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Astronics-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde die Astronics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 17,75 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 56,338 Astronics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Astronics-Aktie auf 76,80 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 326,76 USD wert. Das entspricht einem Plus von 332,68 Prozent.

Insgesamt war Astronics zuletzt 2,72 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

