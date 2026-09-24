Autodesk Aktie
WKN: 869964 / ISIN: US0527691069
|Lohnende Autodesk-Anlage?
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24.09.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier Autodesk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Autodesk-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 24.09.2023 wurde die Autodesk-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 204,04 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,901 Autodesk-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.09.2026 auf 217,15 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 064,25 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 064,25 USD entspricht einer Performance von +6,43 Prozent.
Autodesk wurde am Markt mit 45,86 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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