NASDAQ Composite Index-Papier Autodesk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Autodesk von vor 10 Jahren eingefahren

Die Autodesk-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 51,19 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Autodesk-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 19,535 Autodesk-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Autodesk-Aktie auf 224,81 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 391,68 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 339,17 Prozent angewachsen.

Am Markt war Autodesk jüngst 46,82 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at