NASDAQ Composite Index-Papier Autodesk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Autodesk-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Autodesk-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 21.05.2016 wurden Autodesk-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Autodesk-Anteile bei 56,19 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Autodesk-Aktie investiert hat, hat nun 17,797 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 335,82 USD, da sich der Wert eines Autodesk-Anteils am 20.05.2026 auf 243,63 USD belief. Damit wäre die Investition 333,58 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Autodesk einen Börsenwert von 51,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at