Autodesk Aktie

Autodesk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869964 / ISIN: US0527691069

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Autodesk-Performance im Blick 21.05.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Papier Autodesk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Autodesk-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Autodesk-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 21.05.2016 wurden Autodesk-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Autodesk-Anteile bei 56,19 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Autodesk-Aktie investiert hat, hat nun 17,797 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 335,82 USD, da sich der Wert eines Autodesk-Anteils am 20.05.2026 auf 243,63 USD belief. Damit wäre die Investition 333,58 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Autodesk einen Börsenwert von 51,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Autodesk Inc.

mehr Nachrichten