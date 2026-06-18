Autodesk Aktie
WKN: 869964 / ISIN: US0527691069
|Performance unter der Lupe
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18.06.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Papier Autodesk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Autodesk-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Autodesk-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Autodesk-Aktie bei 56,68 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Autodesk-Aktie investiert hat, hat nun 176,429 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.06.2026 auf 193,07 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34 063,16 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 34 063,16 USD entspricht einer Performance von +240,63 Prozent.
Autodesk erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 42,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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