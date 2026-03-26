NASDAQ Composite Index-Papier Autodesk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Autodesk von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Autodesk eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Autodesk-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Autodesk-Papier 57,37 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Autodesk-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 174,307 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 25.03.2026 auf 235,42 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 41 035,38 USD wert. Mit einer Performance von +310,35 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Autodesk erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 49,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at