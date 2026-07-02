Autodesk Aktie

Autodesk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869964 / ISIN: US0527691069

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Langfristige Anlage 02.07.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Papier Autodesk-Aktie: So viel hätte eine Investition in Autodesk von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in Autodesk eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Autodesk-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Autodesk-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 204,61 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Autodesk-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,887 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 194,42 USD gerechnet, wäre die Investition nun 950,20 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 4,98 Prozent.

Der Börsenwert von Autodesk belief sich zuletzt auf 41,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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