NASDAQ Composite Index-Papier Autodesk-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Autodesk-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Autodesk eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Autodesk-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Autodesk-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 204,24 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,490 Autodesk-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 112,42 USD, da sich der Wert einer Autodesk-Aktie am 03.06.2026 auf 229,60 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,42 Prozent gesteigert.

Der Autodesk-Wert an der Börse wurde auf 50,04 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at