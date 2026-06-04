Autodesk Aktie
WKN: 869964 / ISIN: US0527691069
|Autodesk-Anlage
|
04.06.2026 16:04:03
NASDAQ Composite Index-Papier Autodesk-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Autodesk-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde die Autodesk-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Autodesk-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 204,24 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,490 Autodesk-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 112,42 USD, da sich der Wert einer Autodesk-Aktie am 03.06.2026 auf 229,60 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,42 Prozent gesteigert.
Der Autodesk-Wert an der Börse wurde auf 50,04 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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