Autodesk Aktie
WKN: 869964 / ISIN: US0527691069
|Autodesk-Investment
|
27.08.2026 16:03:34
NASDAQ Composite Index-Papier Autodesk-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Autodesk von vor 3 Jahren verdient
Das Autodesk-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Autodesk-Aktie 215,92 USD wert. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Autodesk-Aktie investiert hat, hat nun 0,463 Anteile im Depot. Die gehaltenen Autodesk-Aktien wären am 26.08.2026 117,99 USD wert, da der Schlussstand 254,77 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 17,99 Prozent vermehrt.
Alle Autodesk-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 53,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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