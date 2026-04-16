Autodesk Aktie

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WKN: 869964 / ISIN: US0527691069

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Lukrativer Autodesk-Einstieg? 16.04.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Papier Autodesk-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Autodesk von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Autodesk-Investment verlieren können.

Vor 5 Jahren wurden Autodesk-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 300,16 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 33,316 Autodesk-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 973,08 USD, da sich der Wert eines Autodesk-Anteils am 15.04.2026 auf 239,32 USD belief. Mit einer Performance von -20,27 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am Markt war Autodesk jüngst 48,09 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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