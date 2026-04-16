Autodesk Aktie
WKN: 869964 / ISIN: US0527691069
|Lukrativer Autodesk-Einstieg?
|
16.04.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Papier Autodesk-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Autodesk von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurden Autodesk-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 300,16 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 33,316 Autodesk-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 973,08 USD, da sich der Wert eines Autodesk-Anteils am 15.04.2026 auf 239,32 USD belief. Mit einer Performance von -20,27 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Am Markt war Autodesk jüngst 48,09 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Autodesk Inc.
|
16.04.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Autodesk-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Autodesk von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
15.04.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09.04.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite im Aufwind (finanzen.at)
|
09.04.26
|NYSE-Handel: S&P 500 steigt nachmittags (finanzen.at)
|
09.04.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
09.04.26
|NASDAQ Composite aktuell: Börsianer lassen NASDAQ Composite am Donnerstagmittag steigen (finanzen.at)
|
09.04.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
09.04.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Autodesk Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Autodesk Inc.
|206,15
|1,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.