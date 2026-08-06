Autodesk Aktie
WKN: 869964 / ISIN: US0527691069
|Langfristige Investition
|
06.08.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier Autodesk-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Autodesk von vor 5 Jahren bedeutet
Am 06.08.2021 wurde die Autodesk-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 332,77 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Autodesk-Aktie investiert, befänden sich nun 0,301 Autodesk-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 240,03 USD gerechnet, wäre die Investition nun 72,13 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 27,87 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete Autodesk eine Marktkapitalisierung von 50,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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