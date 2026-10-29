NASDAQ Composite Index-Papier Autodesk-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Autodesk von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde das Autodesk-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Autodesk-Anteile an diesem Tag bei 317,61 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,315 Autodesk-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Autodesk-Aktie auf 242,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76,31 USD wert. Mit einer Performance von -23,69 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Autodesk markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 50,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at