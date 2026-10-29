Autodesk Aktie
WKN: 869964 / ISIN: US0527691069
|Langfristige Performance
|
29.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Autodesk-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Autodesk von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das Autodesk-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Autodesk-Anteile an diesem Tag bei 317,61 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,315 Autodesk-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Autodesk-Aktie auf 242,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76,31 USD wert. Mit einer Performance von -23,69 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Autodesk markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 50,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Autodesk Inc.
|
29.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Autodesk-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Autodesk von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Autodesk-Aktie: So viel hätte eine Investition in Autodesk von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.10.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
15.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt nachmittags (finanzen.at)
|
15.10.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 mittags in Rot (finanzen.at)
|
15.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Autodesk-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Autodesk von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
15.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 zum Start in Rot (finanzen.at)
|
15.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Autodesk Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Autodesk Inc.
|223,25
|3,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.