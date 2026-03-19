NASDAQ Composite Index-Papier Autodesk-Aktie: So viel Verlust hätte eine Autodesk-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Autodesk-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Autodesk-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 261,50 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,824 Autodesk-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Autodesk-Anteile wären am 18.03.2026 950,21 USD wert, da der Schlussstand 248,48 USD betrug. Die Abnahme von 1 000 USD zu 950,21 USD entspricht einer negativen Performance von 4,98 Prozent.

Der Börsenwert von Autodesk belief sich zuletzt auf 52,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at