NASDAQ Composite Index-Papier Autodesk-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Autodesk von vor 5 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Autodesk-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Autodesk-Aktie via Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Autodesk-Anteile bei 301,39 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 33,180 Autodesk-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.12.2025 auf 298,21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 894,49 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 1,06 Prozent eingebüßt.

Autodesk markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 63,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at