Autodesk Aktie
WKN: 869964 / ISIN: US0527691069
|Autodesk-Investmentbeispiel
|
05.02.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Autodesk-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Autodesk von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurden Autodesk-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Autodesk-Anteile bei 311,36 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Autodesk-Aktie investierten, hätten nun 3,212 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 781,76 USD, da sich der Wert einer Autodesk-Aktie am 04.02.2026 auf 243,41 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 21,82 Prozent verkleinert.
Zuletzt ergab sich für Autodesk eine Börsenbewertung in Höhe von 51,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Autodesk Inc.
|
05.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Autodesk-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Autodesk von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
29.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Autodesk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Autodesk von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
22.01.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
22.01.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 nachmittags freundlich (finanzen.at)
|
22.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Autodesk-Aktie: So viel Verlust hätte eine Autodesk-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.01.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
|
20.01.26
|Börse New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20.01.26
|Börse New York: Das macht der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Autodesk Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Autodesk Inc.
|203,10
|0,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.