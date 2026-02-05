NASDAQ Composite Index-Papier Autodesk-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Autodesk von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Autodesk-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Autodesk-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Autodesk-Anteile bei 311,36 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Autodesk-Aktie investierten, hätten nun 3,212 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 781,76 USD, da sich der Wert einer Autodesk-Aktie am 04.02.2026 auf 243,41 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 21,82 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Autodesk eine Börsenbewertung in Höhe von 51,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at