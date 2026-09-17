NASDAQ Composite Index-Papier Autodesk-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Autodesk von vor einem Jahr angefallen

Das Autodesk-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Autodesk-Papier an diesem Tag bei 319,28 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,313 Autodesk-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 69,00 USD, da sich der Wert eines Autodesk-Papiers am 16.09.2026 auf 220,31 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 31,00 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Autodesk belief sich zuletzt auf 47,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at