NASDAQ Composite Index-Papier AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXT-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in AXT-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der AXT-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der AXT-Anteile betrug an diesem Tag 1,32 USD. Bei einem Investment von 100 USD in AXT-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 75,758 AXT-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 030,30 USD, da sich der Wert eines AXT-Anteils am 04.05.2026 auf 106,00 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 7 930,30 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von AXT belief sich zuletzt auf 5,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at