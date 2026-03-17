AXT Aktie

AXT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 17.03.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Papier AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXT von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren AXT-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 17.03.2023 wurde das AXT-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das AXT-Papier an diesem Tag 3,76 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die AXT-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 659,574 AXT-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 128 696,81 USD, da sich der Wert einer AXT-Aktie am 16.03.2026 auf 48,39 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 1 186,97 Prozent.

AXT wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,68 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AXT Inc.

mehr Nachrichten