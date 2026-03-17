NASDAQ Composite Index-Papier AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXT von vor 3 Jahren eingebracht

Am 17.03.2023 wurde das AXT-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das AXT-Papier an diesem Tag 3,76 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die AXT-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 659,574 AXT-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 128 696,81 USD, da sich der Wert einer AXT-Aktie am 16.03.2026 auf 48,39 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 1 186,97 Prozent.

AXT wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,68 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at