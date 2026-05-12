AXT Aktie

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WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036

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AXT-Investition 12.05.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Papier AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXT von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in AXT-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit AXT-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die AXT-Anteile bei 3,00 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das AXT-Papier investiert hätte, hätte er nun 333,333 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des AXT-Papiers auf 125,81 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 41 936,67 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4 093,67 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von AXT belief sich zuletzt auf 6,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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