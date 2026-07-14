AXT Aktie
WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036
|Lukrativer AXT-Einstieg?
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14.07.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Papier AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXT von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades AXT-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die AXT-Anteile bei 9,87 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die AXT-Aktie investiert hat, hat nun 101,317 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der AXT-Aktie auf 50,46 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 112,46 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 411,25 Prozent.
AXT wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,76 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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