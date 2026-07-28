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AXT Aktie

AXT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036

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Langfristige Anlage 28.07.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXT von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen AXT-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

AXT-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das AXT-Papier an diesem Tag 2,44 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die AXT-Aktie investierten, hätten nun 40,984 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen AXT-Aktien wären am 27.07.2026 1 962,30 USD wert, da der Schlussstand 47,88 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1 862,30 Prozent.

Zuletzt ergab sich für AXT eine Börsenbewertung in Höhe von 3,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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