AXT Aktie
WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036
|Langfristige Anlage
|
28.07.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXT von vor einem Jahr abgeworfen
AXT-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das AXT-Papier an diesem Tag 2,44 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die AXT-Aktie investierten, hätten nun 40,984 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen AXT-Aktien wären am 27.07.2026 1 962,30 USD wert, da der Schlussstand 47,88 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1 862,30 Prozent.
Zuletzt ergab sich für AXT eine Börsenbewertung in Höhe von 3,09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AXT Inc.
|
20:04
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
18:01
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite klettert am Mittag (finanzen.at)
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Papier AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXT von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
16:01
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
24.07.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
24.07.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
24.07.26