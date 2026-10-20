NASDAQ Composite Index-Papier AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXT von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in AXT gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die AXT-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4,91 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die AXT-Aktie investiert hätte, hätte er nun 20,367 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 156,62 USD, da sich der Wert eines AXT-Papiers am 19.10.2026 auf 56,79 USD belief. Das entspricht einem Plus von 1 056,62 Prozent.

AXT war somit zuletzt am Markt 3,38 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at