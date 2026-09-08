NASDAQ Composite Index-Papier AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXT von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in AXT-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 08.09.2021 wurde die AXT-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 9,24 USD wert. Bei einem AXT-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,823 AXT-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des AXT-Papiers auf 61,64 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 667,10 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +567,10 Prozent.

AXT war somit zuletzt am Markt 4,04 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at