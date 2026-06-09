AXT Aktie
WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036
|AXT-Anlage
|
09.06.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier AXT-Aktie: So viel hätte eine Investition in AXT von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde die AXT-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der AXT-Anteile betrug an diesem Tag 3,74 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AXT-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2 673,797 AXT-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 242 713,90 USD, da sich der Wert eines AXT-Anteils am 08.06.2026 auf 90,78 USD belief. Mit einer Performance von +2 327,14 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von AXT belief sich jüngst auf 5,84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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