AXT Aktie

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WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036

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AXT-Anlage im Blick 29.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier AXT-Aktie: So viel hätte eine Investition in AXT von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in AXT-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der AXT-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 2,40 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die AXT-Aktie investiert hat, hat nun 41,667 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 28.09.2026 auf 73,67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 069,58 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2 969,58 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von AXT belief sich jüngst auf 5,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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