AXT Aktie
WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036
|Lohnender AXT-Einstieg?
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19.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier AXT-Aktie: So viel hätte eine Investition in AXT von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der AXT-Aktie statt. Der Schlusskurs des AXT-Papiers betrug an diesem Tag 9,70 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die AXT-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 030,928 AXT-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 18.05.2026 auf 105,88 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 109 154,64 USD wert. Das entspricht einem Plus von 991,55 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von AXT bezifferte sich zuletzt auf 8,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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