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AXT Aktie

AXT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036

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Frühe Anlage 14.04.2026 16:03:52

NASDAQ Composite Index-Papier AXT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AXT-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in AXT eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem AXT-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die AXT-Anteile bei 3,50 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 28,571 AXT-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 13.04.2026 1 898,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 66,45 USD belief. Mit einer Performance von +1 798,43 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

AXT war somit zuletzt am Markt 3,58 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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