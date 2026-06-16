NASDAQ Composite Index-Papier AXT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AXT-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in AXT-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 16.06.2021 wurde die AXT-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 11,75 USD. Bei einem AXT-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,511 AXT-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 15.06.2026 942,47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 110,74 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 842,47 Prozent zugenommen.

AXT markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at