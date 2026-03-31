AXT Aktie

AXT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036

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Profitables AXT-Investment? 31.03.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Papier AXT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AXT von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in AXT-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die AXT-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die AXT-Anteile bei 2,47 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die AXT-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 404,858 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.03.2026 gerechnet (52,73 USD), wäre die Investition nun 21 348,18 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 2 034,82 Prozent gleich.

Der Börsenwert von AXT belief sich jüngst auf 3,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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