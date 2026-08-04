AXT Aktie
WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036
|AXT-Investment
|
04.08.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Papier AXT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AXT von vor 3 Jahren verdient
Am 04.08.2023 wurde die AXT-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die AXT-Anteile bei 2,92 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die AXT-Aktie investierten, hätten nun 342,466 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23 517,12 USD, da sich der Wert eines AXT-Anteils am 03.08.2026 auf 68,67 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2 251,71 Prozent angewachsen.
AXT markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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