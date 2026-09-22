NASDAQ Composite Index-Papier AXT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AXT von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der AXT-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 5,14 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1 945,525 AXT-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 21.09.2026 auf 79,93 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 155 505,84 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1 455,06 Prozent erhöht.

AXT markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at