Baidu.com Aktie
WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085
|Rentable Baiducom-Anlage?
|
22.12.2025 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Papier Baiducom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Baiducom-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Baiducom-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 112,74 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,870 Baiducom-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 19.12.2025 auf 123,82 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 098,28 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 9,83 Prozent zugenommen.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
