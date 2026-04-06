Baidu.com Aktie

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WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085

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Lukrative Baiducom-Investition? 06.04.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Papier Baiducom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Baiducom von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Baiducom-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Baiducom-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Baiducom-Papier bei 82,43 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Baiducom-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,213 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.04.2026 134,61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 110,96 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 34,61 Prozent gesteigert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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