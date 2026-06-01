NASDAQ Composite Index-Papier Baiducom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Baiducom von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Baiducom-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Baiducom-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Baiducom-Aktie bei 81,90 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 122,100 Baiducom-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Baiducom-Anteile wären am 29.05.2026 16 521,37 USD wert, da der Schlussstand 135,31 USD betrug. Die Steigerung von 10 000 USD zu 16 521,37 USD entspricht einer Performance von +65,21 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at