Baidu.com Aktie
WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085
|Baiducom-Performance im Blick
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01.06.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Baiducom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Baiducom von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Baiducom-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Baiducom-Aktie bei 81,90 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 122,100 Baiducom-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Baiducom-Anteile wären am 29.05.2026 16 521,37 USD wert, da der Schlussstand 135,31 USD betrug. Die Steigerung von 10 000 USD zu 16 521,37 USD entspricht einer Performance von +65,21 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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