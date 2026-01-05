NASDAQ Composite Index-Papier Baiducom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Baiducom-Investment von vor 10 Jahren verloren

Am 05.01.2016 wurde das Baiducom-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 187,37 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Baiducom-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 53,370 Baiducom-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Baiducom-Papiers auf 150,30 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 021,56 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 19,78 Prozent gleich.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at