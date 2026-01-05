Baidu.com Aktie
WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085
|Baiducom-Anlage unter der Lupe
|
05.01.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier Baiducom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Baiducom-Investment von vor 10 Jahren verloren
Am 05.01.2016 wurde das Baiducom-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 187,37 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Baiducom-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 53,370 Baiducom-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Baiducom-Papiers auf 150,30 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 021,56 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 19,78 Prozent gleich.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Baidu.com Inc.mehr Nachrichten
|
05.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Baiducom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Baiducom-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
02.01.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
02.01.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
02.01.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite fällt zurück (finanzen.at)
|
02.01.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
30.12.25
|Börse New York: NASDAQ Composite zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
30.12.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite beginnt Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Baiducom-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Baidu.com Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Baidu.com Inc.
|127,60
|-0,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.