Baidu.com Aktie

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WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085

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Lukratives Baiducom-Investment? 19.10.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Papier Baiducom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Baiducom-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Baiducom-Investment verlieren können.

Am 19.10.2025 wurde das Baiducom-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 120,01 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 8,333 Baiducom-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 80,14 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 667,78 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 667,78 USD entspricht einer negativen Performance von 33,22 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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