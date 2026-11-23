Baidu.com Aktie
WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085
|Rentable Baiducom-Anlage?
|
23.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Baiducom-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Baiducom-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 120,12 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Baiducom-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,833 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 20.11.2026 51,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 61,90 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 48,47 Prozent vermindert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Baidu.com Inc.
Analysen zu Baidu.com Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Baidu.com Inc.
|60,60
|7,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerErste Gegenbewegung läuft: ATX legt kräftig zu -- DAX verbucht deutliche Gewinne -- US-Börsen mit kräftiger Erholung -- Chinas Börsen letztlich wenig bewegt
Am heimischen Aktienmarkt prägt eine Erholung das Bild. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stark. In Fernost hielten sich die Anleger zurück.