Heute vor 3 Jahren wurden Trades Baiducom-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 120,12 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Baiducom-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,833 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 20.11.2026 51,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 61,90 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 48,47 Prozent vermindert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at