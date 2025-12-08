Baidu.com Aktie
WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085
|Performance unter der Lupe
|
08.12.2025 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Papier Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Baiducom von vor 10 Jahren bedeutet
Am 08.12.2015 wurden Baiducom-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Baiducom-Papier an diesem Tag bei 205,02 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Baiducom-Aktie investierten, hätten nun 48,776 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 129,16 USD, da sich der Wert eines Baiducom-Papiers am 05.12.2025 auf 125,66 USD belief. Das entspricht einem Minus von 38,71 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
