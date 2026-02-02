NASDAQ Composite Index-Papier Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Baiducom von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Baiducom-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Baiducom-Aktie bei 154,82 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Baiducom-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,646 Baiducom-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 30.01.2026 98,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 153,18 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 1,06 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at