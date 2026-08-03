Baidu.com Aktie
WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085
|Profitable Baiducom-Investition?
|
03.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Papier Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Baiducom von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Baiducom-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 149,93 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Baiducom-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 66,698 Baiducom-Anteilen. Die gehaltenen Baiducom-Papiere wären am 31.07.2026 7 410,79 USD wert, da der Schlussstand 111,11 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 25,89 Prozent abgenommen.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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