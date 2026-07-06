NASDAQ Composite Index-Papier Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Baiducom von vor 3 Jahren eingebracht

Am 06.07.2023 wurde das Baiducom-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Baiducom-Aktie betrug an diesem Tag 138,19 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Baiducom-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7,236 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 819,89 USD, da sich der Wert eines Baiducom-Papiers am 02.07.2026 auf 113,30 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 18,01 Prozent vermindert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at