Baidu.com Aktie
WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085
|Baiducom-Investment
|
06.07.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Papier Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Baiducom von vor 3 Jahren eingebracht
Am 06.07.2023 wurde das Baiducom-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Baiducom-Aktie betrug an diesem Tag 138,19 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Baiducom-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7,236 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 819,89 USD, da sich der Wert eines Baiducom-Papiers am 02.07.2026 auf 113,30 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 18,01 Prozent vermindert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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