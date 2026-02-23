NASDAQ Composite Index-Papier Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Baiducom von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Baiducom-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Baiducom-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 322,61 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Baiducom-Aktie investiert, befänden sich nun 0,310 Baiducom-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 20.02.2026 42,11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 135,86 USD belief. Das entspricht einem Minus von 57,89 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at