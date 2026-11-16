Baidu.com Aktie
WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085
|Langfristige Anlage
|
16.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Baiducom von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Baiducom-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 116,00 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 86,207 Baiducom-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (78,14 USD), wäre das Investment nun 6 736,21 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 6 736,21 USD entspricht einer negativen Performance von 32,64 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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