Ballard Power Aktie
WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085
|Profitable Ballard Power-Investition?
|
20.08.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ballard Power-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das Ballard Power-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 2,11 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 4 739,336 Ballard Power-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 2,50 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 848,34 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 11 848,34 USD, was einer positiven Performance von 18,48 Prozent entspricht.
Ballard Power wurde am Markt mit 751,45 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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