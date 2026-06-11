Ballard Power Aktie
WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085
|Lukrative Ballard Power-Investition?
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11.06.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ballard Power von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Ballard Power-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 4,31 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Ballard Power-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 232,019 Ballard Power-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 016,24 USD, da sich der Wert einer Ballard Power-Aktie am 10.06.2026 auf 4,38 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1,62 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Ballard Power belief sich jüngst auf 1,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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