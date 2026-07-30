Ballard Power Aktie
WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085
|Ballard Power-Investment im Blick
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30.07.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ballard Power von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Ballard Power-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Ballard Power-Anteile betrug an diesem Tag 1,83 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die Ballard Power-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5 464,481 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Ballard Power-Aktie auf 2,50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 661,20 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36,61 Prozent gesteigert.
Alle Ballard Power-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 814,31 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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