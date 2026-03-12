Ballard Power Aktie
WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085
|Ballard Power-Anlage unter der Lupe
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12.03.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ballard Power von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Ballard Power-Anteilen an der Börse TSX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1,76 CAD. Wenn ein Anleger damals 100 CAD in das Ballard Power-Papier investiert hätte, befänden sich nun 56,818 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 2,91 CAD gerechnet, wäre die Investition nun 165,34 CAD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 65,34 Prozent.
Zuletzt verbuchte Ballard Power einen Börsenwert von 874,82 Mio. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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