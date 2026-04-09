NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ballard Power von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Ballard Power eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Ballard Power-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 1,15 USD. Bei einem Ballard Power-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 869,565 Ballard Power-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 260,87 USD, da sich der Wert einer Ballard Power-Aktie am 08.04.2026 auf 2,60 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 126,09 Prozent angezogen.

Ballard Power war somit zuletzt am Markt 724,63 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at